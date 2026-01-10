Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:27, 10 января 2026Мир

В США оценили шансы навязать России условия по Украине

Прогнозист Армстронг: Запад не сможет навязать России свой план по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Запад не сможет навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети X.

Он пояснил, что европейские страны не хотят добиваться мира или не стремятся к нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику.

«Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план», — считает эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов мирного плана до конца января.

По данным Axios, администрация США договорилась с Киевом почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слава Богу, что там не было боевой части». Во Львове раскрыли последствия удара «Орешником» по области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В Раде обеспокоились ситуацией в Киеве

    В США оценили шансы навязать России условия по Украине

    Трампа предупредили об «астрономических» сложностях из-за Гренландии

    На Трампа подали в суд пять штатов США

    Адвокат Лурье рассказала о грубых нарушениях процедуры приема-передачи квартиры

    Бойцы двух бригад ВСУ отказались выполнять приказы командования

    В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok