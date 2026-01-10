Прогнозист Армстронг: Запад не сможет навязать России свой план по Украине

Запад не сможет навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети X.

Он пояснил, что европейские страны не хотят добиваться мира или не стремятся к нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику.

«Это гарантирует постоянную войну. Именно поэтому Россия не примет мирный план», — считает эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов мирного плана до конца января.

По данным Axios, администрация США договорилась с Киевом почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы России Владимира Путина.