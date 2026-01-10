Зеленский поставил России срок для ответа на мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов мирного плана до конца января. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Он указал, что к этому сроку он рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом либо в США, либо на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, и обсудить конкретные обязательства США в случае возобновления боевых действий. «Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать, — сказал он. — Мне действительно нужно что-то более конкретное».
9 января издание Axios выяснило, что администрация США договорилась с Украиной почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы РФ Владимира Путина. В переговорах приняли участие американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На них обсуждали гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что «Зеленский постоянно создает проблемы в переговорных процессах. Он уже завещал, что заставит Россию сделать то, другое, третье. Начал угрожать одному из влиятельных российских политиков, я имею в виду главу Чеченской Республики», — заявил сенатор.