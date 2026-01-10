Реклама

Зеленский поставил России срок для ответа на мирный план

Bloomberg: Зеленский надеется получить ответ РФ на мирный план до конца месяца
Марина Совина
Фото: Petros Karadjias / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов мирного плана до конца января. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Он указал, что к этому сроку он рассчитывает встретиться с американским лидером Дональдом Трампом либо в США, либо на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, и обсудить конкретные обязательства США в случае возобновления боевых действий. «Я не хочу, чтобы все свелось лишь к обещаниям отреагировать, — сказал он. — Мне действительно нужно что-то более конкретное».

9 января издание Axios выяснило, что администрация США договорилась с Украиной почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы РФ Владимира Путина. В переговорах приняли участие американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На них обсуждали гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что «Зеленский постоянно создает проблемы в переговорных процессах. Он уже завещал, что заставит Россию сделать то, другое, третье. Начал угрожать одному из влиятельных российских политиков, я имею в виду главу Чеченской Республики», — заявил сенатор.

