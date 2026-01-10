Реклама

США призвали согласиться на одно предложение Путина

Bloomberg: США следует согласиться на предложение Путина продлить ДСНВ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Reuters

США следует согласиться на предложение президента России Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на один год. С таким призывом выступило агентство Bloomberg.

Официально продлить действие договора, истекающего 5 февраля, больше нельзя, однако Путин прошлой осенью предложил продолжать соблюдение договоренностей до февраля 2027 года. По мнению авторов статьи, к предложению российского президента можно отнестись скептически, поскольку без предусмотренных договором инспекций США «не могут быть уверены в том, что Россия соблюдает его условия».

Несмотря на это, согласие Вашингтона может поспособствовать восстановлению инспекций и укреплению доверия между двумя странами, указано в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ. «Истечет так истечет», — сказал политик.

