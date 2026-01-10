Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

Жители села Софиевская Борщаговка, расположенного под Киевом, перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.
«В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов», — говорится в публикации.
Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений потребителей будут оперативно информировать.
Позднее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в Киеве восстановили электроснабжение всех потребителей, украинская столица возвращается к плановым графикам отключений.