22:03, 10 января 2026Бывший СССР

Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света

Жители села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу из-за отсутствия света
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители села Софиевская Борщаговка, расположенного под Киевом, перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«В Софиевской Борщаговке под Киевом люди перекрыли дорогу из-за того, что у них нет света около 40 часов», — говорится в публикации.

Днем 10 января в Киеве и Киевской области экстренно отключили электроэнергию. Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений потребителей будут оперативно информировать.

Позднее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что в Киеве восстановили электроснабжение всех потребителей, украинская столица возвращается к плановым графикам отключений.

