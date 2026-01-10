Реклама

Звездного хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде

Екатерина Ештокина

Фото: @dr.timur_khidarov

Звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Хайдарова, необходимость хирургического вмешательства связана непосредственно с его профессией. «Последние 10 лет я провожу на ногах в операционной по восемь-девять часов в день. И все массажисты и остеопаты в один голос говорили, что задняя поверхность ноги сильно напряжена (как струна). На пятом часу игры в падел ахиллово сухожилие не выдержало», — пояснил он.

Врач добавил, что операция прошла успешно, однако играть в падел ему больше не рекомендуют.

В декабре 2025 года Плющенко, который сделал пластику, на новом видео оценили фразой «хирург сделал посмешище». Спортсмен с супругой Яной Рудковской посетил «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

