08:03, 11 января 2026

Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

BT: Для спасения Гренландии Дании надо перенести двор принца Кристиана в Нуук
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Для того, что бы Соединенные Штаты Америки (США) не смогли захватить Гренландию, требуется перенести двор наследного датского принца Кристиана в Нуук. Это поможет закрепить право Копенгагена на остров и укрепить с ним отношения. Об этом пишет датский таблоид BT со ссылкой на главного редактора газеты Netavisen Pio и общественного деятеля Нильса Йесперсена.

В материале отмечается, что либо принц, либо другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, а также знать гренландский и фарерский языки. Такое действие поможет развеять слухи о слабых связях Дании с островом.

«Мы должны многое сделать, чтобы попытаться объединить нас в культурном плане», — подытожил Йесперсен.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп якобы уже приказал Объединенному командованию специальных операций (JSOC) разработать план вторжения в Гренландию. Кроме того, американские СМИ заявляли о желании Трампа захватить остров любыми способами.

