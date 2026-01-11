Реклама

Главе одного государства потребовалось лечение и покой

Беламани: Королю Марокко Мухаммеду VI требуется лечение и функциональный покой
Екатерина Щербакова
Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Король Марокко Мухаммед VI страдает от пояснично-седалищной боли и мышечных спазмов, из-за чего ему требуется соответствующее лечение и покой. Об этом пишет агентство MAP со ссылкой на заключение лечащего врача главы государства профессора Лахсена Беламани.

В заключении врача сказано, что боли не имеют каких-либо признаков тяжести, обострения нет.

Мухаммед VI унаследовал трон летом 1999 года после смерти отца Хасана II, который правил Марокко 38 лет. Монарх является прямым потомком пророка Мухаммеда, а также имеет религиозный тутл «Амир аль-мууминин» («Повелитель правоверных» — прим. «Ленты.ру»), который присваивается халифам и мусульманских правителям.

Ранее врачи обнаружили у президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа хроническое заболевание по итогам медицинского обследования.

