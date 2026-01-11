Реклама

00:35, 11 января 2026Россия

Горящие обломки беспилотников ВСУ нашли в разных частях Воронежа

Shot: Горящие обломки дронов ВСУ «Чаклун-В» нашли в разных частях Воронежа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Горящие обломки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Чаклун-В» обнаружены в разных частях Воронежа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас на местах ЧП работают специалисты экстренных служб.

Украинские беспилотники целенаправленно атаковали жилые многоэтажки в российском городе в ночь на 11 января. Боевые части дронов были заряжены 20 килограммами взрывчатки и металлическими шариками в качестве поражающих элементов.

Пострадали минимум четыре человека. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, еще двое получили травмы средней тяжести.

