Коты ждали помощи в охваченном огнем магазине в российском городе

Двух котов спасли из полыхающего магазина в Ялте, пожар охватил 1 тыс. кв.метров

В поселке городского типа Виноградное в городском округе Ялта вечером 10 января произошел мощный пожар — загорелся магазин на улице Красина. Из пожара экстренно удалось спасти двух котов, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Одного рыжего пушистого забрала директор магазина, которая сразу же, как узнала о происшествии, поехала в магазин эвакуировать кота. Четвероногий маленький друг сейчас находится в тепле и уюте, дома у своей спасительницы.

Второго кота забрали сотрудники.

По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о возгорании поступило в 21:57, на место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения и ГУ МЧС.

Огонь охватил крышу здания, площадь пожара — 1000 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг. Всего на месте работают 50 человек и 16 единиц техники.

