Лодка с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете

Лодка с русскоговорящими туристами врезалась в рыболовный траулер на Пхукете

Лодка Korawich Marine 888 с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от острова Ко Кай. В этот момент на борту катера находилось 52 туриста и три члена экипажа. В результате столкновения передняя часть лодки разлетелась в щепки, и судно пошло ко дну.

На борту началась паника, туристы начали кричать. В результате Korawich Marine 888 перевернулась и затонула, а все 55 человек оказались в воде. По данным Shot, среди пассажиров катера также находились и русскоговорящие туристы.

По предварительным данным, спасательные службы быстро добрались до места происшествия и доставили всех на берег.

