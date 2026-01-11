Названо число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле

Reuters: Число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле увеличилось до 18 человек

Число освобожденных из тюрьмы в Венесуэле увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что освобождение сотен политических заключенных в южноамериканской стране — давнее требование правозащитных групп, международных организаций и оппозиционных деятелей, включая лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, несколько близких соратников которой находятся в заключении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла начала выпускать политических заключенных по требованию США. «Я надеюсь, что эти заключенные будут помнить, как им повезло, что США пришли и сделали то, что должны были сделать», — подчеркнул политик.