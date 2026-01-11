Отсутствие реакции ПВО Венесуэлы на атаку США объяснили

Посол Мелик-Багдасаров: При атаке США у ПВО Венесуэлы произошел сбой

У средств противовоздушной обороны (ПВО) Венесуэлы во время атаки США произошел сбой. Причину отсутствия реакции воздушной обороны объяснил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Станции дальнего обнаружения оказались, по сути, отрезанными от центров принятия решения», — сказал посол.

По его словам, значительная часть венесуэльских войск находилась в отпусках, что снизило боеспособность армии. Также приказы об отражении атаки могли быть отданы с опозданием, предположил дипломат.

3 января американская армия нанесла серию ударов по Венесуэле и захватила Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.