Посол рассказал о текущей обстановке в Венесуэле

Посол Мелик-Багдасаров: Текущая обстановка в Венесуэле достаточно стабильная

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире «СоловьевLive» рассказал об обстановке в Венесуэле на сегодняшний день. По его словам, все достаточно стабильно, а власти уверенно контролируют общественный порядок.

«Венесуэльские власти заявляют о неизменности внешнеполитического курса, Каракас привержен договору о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией», — добавил Багдасаров.

Кроме того, российский посол в эфире рассказал о том, была ли рядом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро охрана во время захвата военными Соединенных Штатов Америки (США), а также охарактеризовал происходящее 3 января несколькими словами.

Сергей Мелик-Багдасаров не смог не отметить одно действие супруги венесуэльского лидера Силии Флорес, назвав ее поступок настоящим подвигом.