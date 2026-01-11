Стало известно об окружении Мадуро во время его захвата американцами

Рядом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в момент, когда его захватывали военные Соединенных Штатов Америки (США), не было никого из охраны. Об этом в эфире «СоловьевLive» заявил посол Российской Федерации в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Кроме того, супруга Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем, что стало настоящим подвигом, по мнению российского посла, ведь американцы пришли только за лидером Венесуэлы.
Сергей Мелик-Багдасаров также добавил, что это была очень жестокая операция со стороны США, велся ураганный огонь. В президентском дворце в результате ударов погибли горничные и другой обсуживающий персонал.
Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны 3 января.