Стало известно об окружении Мадуро во время его захвата американцами

Мелик-Багдасаров: Когда США захватывали Мадуро, рядом с ним не было охраны
Екатерина Щербакова
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Рядом с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в момент, когда его захватывали военные Соединенных Штатов Америки (США), не было никого из охраны. Об этом в эфире «СоловьевLive» заявил посол Российской Федерации в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

Кроме того, супруга Мадуро Силия Флорес сама решила следовать за мужем, что стало настоящим подвигом, по мнению российского посла, ведь американцы пришли только за лидером Венесуэлы.

Сергей Мелик-Багдасаров также добавил, что это была очень жестокая операция со стороны США, велся ураганный огонь. В президентском дворце в результате ударов погибли горничные и другой обсуживающий персонал.

Президент Венесуэлы был задержан сотрудниками правоохранительных органов США в ходе военной операции на территории латиноамериканской страны 3 января.

