17:46, 11 января 2026

Росавиация сделала предупреждение для планирующих путешествие жителей страны

Росавиация: Непогода может внести коррективы в работу воздушного транспорта
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Погодные условия в ближайшие дни могут вновь внести коррективы в работу воздушного транспорта, предупредили горожан и гостей столицы в Росавиации. В понедельник, 12 января, в Москве ожидается непогода — увеличение снегопада до ливневого снега.

«Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов», — указали в организации.

Там пояснили, что подобные меры нужны в первую очередь для осуществления чистки взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек спецтехникой, а также для обработки самолетов спецсоставом.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево на фоне погодных условий произошел коллапс. Работа авиагавани была парализована: десятки рейсов были перенесены и отменены. Людям приходилось сооружать себе самодельные спальные места в ожидании рейсов.

