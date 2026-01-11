Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:36, 11 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по подготовке к первому рабочему дню после праздников

Терапевт Демидик: В последний праздничный выходной надо отказаться от алкоголя
Наталья Обрядина

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик дал россиянам несколько советов, которые помогут легче вернуться в привычный режим после окончания праздников. Правилами подготовки к первому рабочему дню он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Чтобы после череды праздничных событий вернуться в будни и чувствовать себя хорошо, Демидик посоветовал выспаться. Для этого, по его мнению, стоит лечь на 60-90 минут раньше обычного. Если человек обычно засыпает в 23:00, а встает в 6:00, лучше лечь не позднее 22:00. При этом перед сном важно убрать телефон и выключить телевизор. За полчаса до отхода ко сну можно почитать книгу.

Еще одна рекомендация специалиста — в последний праздничный выходной отказаться от алкоголя. Если же совсем не пить в этот день не получается, прекратить употреблять спиртные напитки надо за три-четыре часа до сна.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

«Чтобы утро первого рабочего дня после праздников не стало стрессом, с вечера стоит подготовить одежду, обувь, вещи и всю технику. Тогда можно будет спокойно проснуться и собраться. Кроме того, если соблюдать все эти правила, ментальная настройка на следующий день станет легче», — отметил Демидик.

Также он призвал не воспринимать возвращение к работе как каторгу. Это привычная рутина, которая дает возможность зарабатывать деньги для себя и семьи. Чтобы встретить рабочий день спокойно, врач рекомендовал накануне вечером избегать стрессовых ситуаций, не ссориться, не читать рабочие переписки, потому что выброс кортизола, особенно перед сном, плохо влияет на организм.

Ранее старший научный сотрудник по изучению поведения во сне в корпорации RAND Венди Троксэл заявила, что для устранения бессонницы человек должен спать в комфортных условиях. По ее мнению, правильно подобранная подушка может значительно улучшить сон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американские генералы выступили против одного приказа Трампа. Чем их не устроило стремление президента США захватить Гренландию?

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    На Украине отказались показывать фильм о Мазепе из-за Джигурды

    Плющенко раскритиковал форму вернувшейся в его группу фигуристки Костылевой

    Великобритании и Франции предсказали войну с Россией

    Россиянам дали советы по подготовке к первому рабочему дню после праздников

    Пленный украинский военный назвал способ закончить конфликт за сутки

    Стала известна судьба пропавшего в Кемеровской области подростка

    Защита Елены Блиновской обжаловала приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok