Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале, даты напомнила «Российская газета».

В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля и выйдут на работу во вторник, 24 февраля. Потом нерабочими будут 7-9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники традиционно отмечаются двумя блоками. Так, в этом году выходные запланированы 1-3 мая в честь Дня Труда и 9-11 мая в честь Дня Победы. Летом во время празднования Дня России нерабочими станут 12-14 июня.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников. Как пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов, выходные удлиняются за счет переноса выходных в течение всего года и для оптимизации времени труда и отдыха. При всем этом, сохраняется баланс рабочих и нерабочих дней.