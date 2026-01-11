Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:28, 11 января 2026Россия

Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале, даты напомнила «Российская газета».

В честь Дня защитника Отечества отдыхать трудящиеся будут с 21 по 23 февраля и выйдут на работу во вторник, 24 февраля. Потом нерабочими будут 7-9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники традиционно отмечаются двумя блоками. Так, в этом году выходные запланированы 1-3 мая в честь Дня Труда и 9-11 мая в честь Дня Победы. Летом во время празднования Дня России нерабочими станут 12-14 июня.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников. Как пояснил депутат Госдумы Ярослав Нилов, выходные удлиняются за счет переноса выходных в течение всего года и для оптимизации времени труда и отдыха. При всем этом, сохраняется баланс рабочих и нерабочих дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян объяснила отказ России от бомбардировки Киева

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Россиянам все сложнее попасть в Европу. Какие трудности их ждут в 2026 году и какие страны все еще дают визы?

    Симоньян заявила о смене «вывески эпохи» из-за действий США в Венесуэле

    Симоньян сравнила Трампа и Линкольна

    Россиянка упала с балкона при попытке спастись от насильника в Каире

    Ozon убрал из продажи некоторые ветпрепараты после сообщений об отравлениях подростков

    Россиянам напомнили даты следующих длинных выходных

    Несколько тысяч американцев в Нью-Йорке вышли на митинг против политики Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok