04:37, 11 января 2026Россия

Россиянам напомнили о приближающихся трехдневных выходных

Нилов: В феврале и в марте россиян ждут трехдневные выходные в честь праздников
Екатерина Щербакова
Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Новогодние длинные выходные подходят к концу, но уже в феврале и марте россиян вновь ждет трехдневный отдых, напомнил глава комитеты Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с ТАСС.

Следующие длинные выходные будут по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Так, в феврале россияне будут отдыхать с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля, включительно.

В марте же — с субботы,7 марта, по понедельник, 9 марта, включительно.

Нилов пояснил, что выходные удлиняются за счет переноса выходных в течение всего года и для оптимизации времени труда и отдыха. При всем этом, сохраняется баланс рабочих и нерабочих дней.

Всего в 2026 году у россиян будет семь коротких рабочих недель из-за праздников.

Ранее терапевт раскрыла доступный способ восстановиться после новогодних праздников.

