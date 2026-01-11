Россиянам назвали сумму для изъятия имущества

Гуреев: Судебные приставы могут изъять имущество при долге в ₽3 тыс.

Судебные приставы при долге минимум в три тысячи рублей могут изъять имущество. Такую сумму назвал председатель общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России Владимир Гуреев в беседе с РИА Новости.

«Действующее законодательство об исполнительном производстве предусматривает возможность ареста имущества должника уже при долге свыше трех тысяч рублей. Соответственно, и обращение взыскания на имущество (...) возможно от этой суммы», — сказал Гуреев.

При этом, несмотря на арест, гражданин может добровольно погасить задолженность. В таком случае имущество, если оно не было реализовано, вернут должнику.

Ранее в России вступили в силу поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками. Согласно новым нормам, взыскатели долгов могут общаться с должниками только в определенное время. Личные встречи разрешены не чаще одного раза в неделю, звонки — не чаще раза в сутки и не более двух раз в неделю.