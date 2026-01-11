Россияне стали агрессивнее при покупке жилья

Эксперт Седов: Покупатели недвижимости в России стали агрессивнее и придирчивее

Российские покупатели недвижимости стали агрессивнее и придирчивее — все чаще переговоры проходят на повышенных тонах, а требовательность клиентов превращается в отдельный фактор сделки. Об этом рассказал сооснователь и руководитель компании «МодульДом Юг» Олег Седов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, клиенты подходят к выбору дома осознанно и очень придирчиво, так как понимают, что вкладывают деньги в место, где будут жить годами.

Седов отметил, что причин у такой нервозности несколько. Основная — экономический стресс из-за роста цен, скачков ставок по ипотеке, а также боязни не успеть купить на приемлемых условиях. Подчеркивается, что покупатели читают новостные ленты, чаты риелторов, прогнозы и отзывы, поэтому приходят уже «заряженными».

Помимо этого, свою роль играет и возраст. По словам специалиста, самые жесткие переговоры чаще ведут клиенты в возрасте.

«Есть и менее очевидные факторы. Например, крепкий рубль бьет по тем, кто зарабатывает в валюте (...) Для них покупка дома в рублях становится менее выгодной, и это тоже выливается в жесткий торг», — рассказал Седов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал объемы выдачи ипотеки в 2025 году «испытанием для застройщиков». С января по декабрь россияне вложили в жилье четыре триллиона рублей, что, по словам вице-премьера, является минимальным показателем, при котором в отрасли не происходит коллапса.

