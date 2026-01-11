Реклама

16:54, 11 января 2026

Россиянка оглохла после удара бутылкой по голове на Бали

На Бали россиянка написала заявление на релокантку, швырнувшую в нее бутылкой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

На Бали россиянка оглохла после удара бутылкой по голове, полученного от соотечественницы. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 11 января в балийском ресторане The Room в округе Бадунг. Пострадавшая женщина по имени Карина сообщила, что за соседним от них с подругами столиком сидела компания мужчин с конфликтовавшей со своими спутниками девушкой.

Между собой компании не общались, но когда Карина собралась покидать ресторан, девушка из-за соседнего столика швырнула ей в голову стеклянную бутылку. Нападавшая сразу же сбежала с одним из мужчин. Потерявшей сознание Карине вызвали скорую, ей диагностировали рваные раны на лбу и губе, которые пришлось зашивать. Теперь пострадавшая жалуется на головные боли и потерю слуха.

Карина подала заявление в индонезийскую полицию. Ей удалось узнать, что нападавшую зовут Гульнара — предположительно, это живущая на Бали релокантка, которую сопровождал спутник с Украины. Задержать Гульнару пока не удалось.

Ранее лодка Korawich Marine 888 с русскоговорящими туристами столкнулась с рыболовным траулером на Пхукете. В крушении судна погибла 18-летняя россиянка.

