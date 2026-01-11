Реклама

13:00, 11 января 2026

Российские войска нанесли поражение предприятию ВПК Украины

ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 149 районах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также было нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

За сутки к 11 января, продолжили в Минобороны, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, были уничтожены до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов.

Ранее ВС РФ заняли село Белогорье в Запорожской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Днепр».

    

