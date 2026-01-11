Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:55, 11 января 2026Мир

Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

На Кипре полиция с помощью вертолета ищет экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января. Соответственные данные публикует местная полиция, передает ТАСС.

Уточняется, что российский предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, попросили обратиться в полицию.

Местные СМИ пишут, что к поисках бизнесмена подключены подразделения гражданской обороны, выделены вертолет и беспилотники для прочесывания территории. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место оцеплено.

Ранее в Таиланде пропал россиянин-владелец наркомагазина после встречи с партнером по бизнесу, которому он одолжил сотни тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

    Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

    Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей

    В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

    В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

    Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

    Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok