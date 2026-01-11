Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

На Кипре полиция с помощью вертолета ищет экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера

Власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января. Соответственные данные публикует местная полиция, передает ТАСС.

Уточняется, что российский предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле. Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, попросили обратиться в полицию.

Местные СМИ пишут, что к поисках бизнесмена подключены подразделения гражданской обороны, выделены вертолет и беспилотники для прочесывания территории. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место оцеплено.

