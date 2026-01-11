СК возбудит дело об осквернении мемориала в Ейске

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении Доски почета в Ейске

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения Доски почета в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр ведомства.

По информации источника, главе СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову было поручено также представить доклад о результатах расследования.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что в январе 2026 года в Ейске неизвестные осквернили Доску почета с портретами ветеранов Великой Отечественной войны и других Героев России.

В декабре стало известно, что в Амурской области задержали 39-летнюю жительницу города Тында, осквернившую памятник воинам специальной военной операции (СВО).