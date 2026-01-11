Реклама

09:07, 11 января 2026

Словакия отказала Киеву в военной помощи

Pravda: Президент Словакии Пеллегрини подтвердил отказ от военной помощи Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Petr David Josek / AP

Президент Словакии Петер Пеллегрини, а также премьер-министр Роберт Фицо и спикер словацкого парламента Рихард Раши подтвердили отказ страны от военной помощи Киеву. Она не станет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который намерен предоставить Евросоюз, говорится в совместном заявлении политиков после встречи по случаю 33-й годовщины республики, передает портал Pravda.

«Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС», — подчеркнул словацкий президент.

Фицо в своей речи подчеркнул утрату уважения к международному праву и выразил обеспокоенность тем, что «ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня».

Ранее Фицо назвал виновных в мучениях украинского народа. По его словам, кредиты Евросоюза на покрытие военных нужд страны только продлевают страдания ее граждан.

