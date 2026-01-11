Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны о «похищении» Путина

Слуцкий назвал слова Хили о «похищении» Путина преступным умыслом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны Джона Хили о «похищении» президента России Владимира Путина. Размышлениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что международная политика — не место для шуток. «И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом. Правовой ответ на "галлюцинации" Хили в полной мере дает военная доктрина РФ», — заявил Слуцкий.

Покушение, в том числе словесное, на свободу президента РФ, по его словам, означает покушение на суверенитет России, волю и выбор русского народа. Глава комитета Госдумы по международным делам предупредил Хили об ответственности за свои слова и подчеркнул, что Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции «права сильного». У Хили, не сомневается Слуцкий, такого права нет.

Выступая перед журналистами в Киеве, Хили заявил, что выбрал бы Владимира Путина в качестве цели для спецоперации по аналогии с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую провели недавно американские спецслужбы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».