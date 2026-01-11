Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:51, 11 января 2026Россия

Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны о «похищении» Путина

Слуцкий назвал слова Хили о «похищении» Путина преступным умыслом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны Джона Хили о «похищении» президента России Владимира Путина. Размышлениями на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что международная политика — не место для шуток. «И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом. Правовой ответ на "галлюцинации" Хили в полной мере дает военная доктрина РФ», — заявил Слуцкий.

Покушение, в том числе словесное, на свободу президента РФ, по его словам, означает покушение на суверенитет России, волю и выбор русского народа. Глава комитета Госдумы по международным делам предупредил Хили об ответственности за свои слова и подчеркнул, что Россия никому не позволит разговаривать с собой с позиции «права сильного». У Хили, не сомневается Слуцкий, такого права нет.

Выступая перед журналистами в Киеве, Хили заявил, что выбрал бы Владимира Путина в качестве цели для спецоперации по аналогии с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую провели недавно американские спецслужбы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нидерландский наемник рассказал о нацистских порядках в ВСУ

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Футболист клуба РПЛ сравнил отдых на Мальдивах и в России

    Слуцкий оценил фантазии британского министра обороны о «похищении» Путина

    Росавиация сделала предупреждение для планирующих путешествие жителей страны

    Блогер с Украины проехался в московском метро в ластах и поплатился

    Трое американских бобслеистов выпали из саней на Кубке мира

    Куба указала США на главное отличие между двумя этими странами

    Политтехнолог объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok