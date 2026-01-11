В МИД отреагировали на слова главы Минобороны Великобритании о «похищении» Путина

Мария Захарова назвала слова о «похищении» Путина влажными фантазиями британцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Джона Хили о «похищении» Путина. Ее слова передает Telegram-канал телеканала «ТВЦ».

«Влажные фантазии британских извращенцев», — заявила Захарова.

Выступая перед журналистами в Киеве, Хили заявил, что выбрал бы Владимира Путина в качестве цели для спецоперации по аналогии с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которую провели недавно американские спецслужбы.