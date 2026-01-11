Стало известно о планах Британии отправить войска в Гренландию из-за США

Telegraph: Британия хочет отправить войска в Гренландию из-за США

Правительство Великобритании обсуждает с союзниками по НАТО возможность отправки войск в Гренландию для усиления безопасности острова и защиты от вторжения Соединенных Штатов. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

«Мы никогда не забегаем вперед, но Великобритания работает с союзниками по НАТО над усилиями по обеспечению сдерживания и обороны в Арктике», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что страны Европы рассчитывают за счет расширения военного присутствия НАТО снять политическую напряженность вокруг статуса Гренландии.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Европы плана по предотвращению захвата Гренландии США. Кроме того, стало известно, что у европейских стран нет стратегии для недопущения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании.