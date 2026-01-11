ЦСКА обменял защитника Дивеева в «Зенит» на нападающего Гонду

ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

ЦСКА отправил в «Зенит» российского защитника Игоря Дивеева, в обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Дивеев подписал с сине-бело-голубыми контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Гонду заключил с москвичами соглашение до лета 2030 года.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он провел в составе армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составляет 9 миллионов евро.

Гонду перешел в «Зенит» в 2024 году. Всего он принял участие в 51 матче в составе сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 15 голов. 24-летний аргентинец оценивается в 8 миллионов евро.