Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:07, 11 января 2026Спорт

ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами

ЦСКА обменял защитника Дивеева в «Зенит» на нападающего Гонду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Игрок Игорь Дивеев (ЦСКА)

Игрок Игорь Дивеев (ЦСКА). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Иван Карпов.

ЦСКА отправил в «Зенит» российского защитника Игоря Дивеева, в обратном направлении проследовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Дивеев подписал с сине-бело-голубыми контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. Гонду заключил с москвичами соглашение до лета 2030 года.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он провел в составе армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей. Трансферная стоимость 26-летнего защитника составляет 9 миллионов евро.

Гонду перешел в «Зенит» в 2024 году. Всего он принял участие в 51 матче в составе сине-бело-голубых, в которых записал на свой счет 15 голов. 24-летний аргентинец оценивается в 8 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об использовании тайного американского оружия при захвате Мадуро

    Редкоземы и секретная база подо льдом. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В России будут проверять гены тех, кто хочет стать родителями. Зачем это нужно

    Фицо назвал причину заменить Каю Каллас

    Мадуро передал первое сообщение из тюремной камеры

    Зеленский назвал сложной ситуацию с энергетикой на Украине

    На Украине признали слабость противовоздушной обороны

    Противостояние США и Европы из-за Гренландии назвали показушным

    ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами

    ВСУ провалили десятки попыток контратак в Купянске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok