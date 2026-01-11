Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:43, 11 января 2026Экономика

Украина признала несостоятельность санкций ЕС против российского «Лукойла»

Власюк: Есть проблемы с санкциями против «Лукойла» в ЕС, нужно давление США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина признала несостоятельность санкций Евросоюза (ЕС) против российского «Лукойла». Об этом заговорил уполномоченный президента республики Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью на YouTube-канале.

«Есть проблемы с санкциями против российского "Лукойла" в Европейском Союзе. Нужно давление от США и Великобритании», — подчеркнул Власюк.

Ранее стало известно, что американские компании объединили усилия для покупки зарубежных активов «Лукойла», находящегося под санкциями. В общей сложности они стоят 22 миллиарда долларов, сделка может охватить весь портфель зарубежных активов компании, включая более двух тысяч АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ноготочки жены Зеленского на фоне «дичайшего мегаэксперимента» с Киевом. Власти Украины уличили в нежелании заниматься проблемами

    Макрон хочет отправить тысячи солдат на Украину. Какая еще помощь может достаться Киеву

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В Роспотребнадзоре перечислили продукты для восстановления после праздников

    Новый закон заставит банки автоматически снижать ставки по кредитам

    В Британии изъявили желание «похитить» Путина

    Украина признала несостоятельность санкций ЕС против российского «Лукойла»

    Число сбитых под Красноармейском дронов «Баба-яга» раскрыли

    Стало известно о состоянии туристов с затонувшей лодки на Пхукете

    Российского чиновника уволят из-за скандального видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok