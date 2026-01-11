Украина признала несостоятельность санкций ЕС против российского «Лукойла»

Власюк: Есть проблемы с санкциями против «Лукойла» в ЕС, нужно давление США

Украина признала несостоятельность санкций Евросоюза (ЕС) против российского «Лукойла». Об этом заговорил уполномоченный президента республики Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в интервью на YouTube-канале.

«Есть проблемы с санкциями против российского "Лукойла" в Европейском Союзе. Нужно давление от США и Великобритании», — подчеркнул Власюк.

Ранее стало известно, что американские компании объединили усилия для покупки зарубежных активов «Лукойла», находящегося под санкциями. В общей сложности они стоят 22 миллиарда долларов, сделка может охватить весь портфель зарубежных активов компании, включая более двух тысяч АЗС в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.