Украинец решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму

Житель Хмельницкого решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму, суд лишил его свободы на три года за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением. Об этом сообщает украинская Судебно-юридическая газета.

Инцидент произошел в июле 2025 года. 34-летний мужчина достал из тумбочки гранату, передал ее избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать гранату, которая упала на пол и взорвалась.

В суде украинец объяснил, что хотел сделать оригинальное предложение руки и сердца. Подсудимый искренне раскаялся, полностью признал вину и содействовал следствию, однако судья назначил ему приговор в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил решение в силе, отметив, что незаконное обращение с боеприпасами представляет опасность для общества.

