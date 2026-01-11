Реклама

22:53, 11 января 2026

Украинец решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму

Марина Совина
Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Житель Хмельницкого решил сделать предложение любимой кольцом от боевой гранаты и попал в тюрьму, суд лишил его свободы на три года за незаконное обращение с взрывоопасным вооружением. Об этом сообщает украинская Судебно-юридическая газета.

Инцидент произошел в июле 2025 года. 34-летний мужчина достал из тумбочки гранату, передал ее избраннице и выдернул предохранительное кольцо. Женщина не смогла удержать гранату, которая упала на пол и взорвалась.

В суде украинец объяснил, что хотел сделать оригинальное предложение руки и сердца. Подсудимый искренне раскаялся, полностью признал вину и содействовал следствию, однако судья назначил ему приговор в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил решение в силе, отметив, что незаконное обращение с боеприпасами представляет опасность для общества.

В ноябре неизвестный взорвал гранату в киевском торговом центре «DREAM yellow». 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликтовать с персоналом одного из магазинов и бросил сдетонировавшую страйкбольную гранату.

