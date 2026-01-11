Ушел из жизни знаменитый российский художник и историк искусства

Знаменитый российский художник и историк искусства Сергей Даниэль умер в 76 лет

На 77-м году жизни 9 января скончался Сергей Даниэль, знаменитый историк искусства, художник, доктор наук и профессор факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургской Академии художеств. Трагическую новость сообщили в официальной группе Академии во «ВКонтакте».

«Коллектив Академии художеств выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Даниэля», — написали в группе.

Как пишет ТАСС, со ссылкой на ректора Академии Семена Михайловского, несколько лет назад Сергей Даниэль заболел и уволился из учебного заведения по состоянию здоровья. А после смерти супруги ученый вел отшельнический образ жизни.

Сергей Даниэль стал автором таких фундаментальных исследований, как: «Искусство видеть», «Европейский классицизм: Эпоха Пуссена. Эпоха Давида», «Рококо: от Ватто до Фрагонара». Его трудами активно пользовались и пользуются до сих пор не только в академической среде, но и в педагогической практике.

