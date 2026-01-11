Реклама

В Европе назвали планы отправить войска на Украину провокацией

Андрей Шеньшаков

Фото: Claus Fisker / Scanpix / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал планы Великобритании и Франции отправить войска на Украину намеренной провокацией. Его слова передает РИА Новости.

По мнению премьера, страны Европы хотят намерено вывести Россию на конфликт.

«Двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне будто провоцируют, это провокация. Я задаю себе вопрос: это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?» — задался вопросами Фицо.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони усомнилась в необходимости отправки западных военных на Украину. Такой вариант развития событий, по ее словам, действительно обсуждается в рамках стран, входящих в «коалицию желающих».

