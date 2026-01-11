В Европе решили спасать от суицида с помощью гармошки и грелки

В Эстонии создали антисуицидальный набор для подростков с губной гармошкой

Власти Эстонии решили спасать подростков от суицида с помощью специальных наборов с гармошкой и грелкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Советник департамента соцстрахования Ксения Репсон-Дефорж рассказала, что ведомство разработало специальный набор для подростков, который поможет им избавиться от суицидальных мыслей. В его образец вошли раскраски, фломастеры, губная гармошка, спиннер, кубик Рубика, аромасвеча, мяч-антистресс, грелка, золотая медаль, жевательные конфеты и другие предметы.

Представитель департамента европейской страны подчеркнула, что набор будет предназначен для людей в возрасте от 10 до 19 лет. По мнению Репсон-Дефорж, предметы из него помогут отвлечься и снизить проявления беспокойства и тревожности.

Ранее стало известно, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил расстрелять «маленьких зеленых человечков» на границе страны. Он добавил, что постоянно следит за российскими пограничниками.