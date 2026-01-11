Реклама

02:33, 11 января 2026Интернет и СМИ

В Киеве назвали новый повод для применения Россией «Орешника»

Welt: Отправка войск ЕС на Украину станет поводом для нового удара «Орешником»
Александра Синицына
Отправка войск Евросоюза на Украину в рамках присутствия миротворческих сил может стать поводом для нового удара России ракетным комплексом «Орешник» по территории республики. Такое предположение сделал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не думали об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией», — подчеркнул журналист.

Ваннер добавил, что в настоящее время на Западе активно дискутируют о размещении войск на Украине, но игнорирование позиции Москвы по этому вопросу заведет обсуждение в тупик.

«Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?» — резюмировал корреспондент.

Ранее Киев подписал с рядом стран Запада декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. При этом документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных.

