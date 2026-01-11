В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

Захарова: Организаторы и исполнители атак на Воронеж понесут наказание

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала наказание за атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область и другие российские регионы. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — пообещала Захарова.

Дипломат также выразила надежду на то, что профильные международные ведомства беспристрастно оценят подобные действия украинской армии. Молчание же с их стороны, подчеркнула Захарова, сделает их пособниками преступления.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 января стала одной из самых сильных с начала спецоперации. Он уточнил, что украинская армия нанесла удары по максимальному числу гражданских объектов.

В ночь на 11 января ВСУ атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». Сообщалось, что над городом прогремели около 20 взрывов. Атаку на регион позднее подтвердил глава области.