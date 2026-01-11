Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:19, 11 января 2026Бывший СССР

В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

Захарова: Организаторы и исполнители атак на Воронеж понесут наказание
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала наказание за атаки беспилотных летательных аппаратов на Воронежскую область и другие российские регионы. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание», — пообещала Захарова.

Дипломат также выразила надежду на то, что профильные международные ведомства беспристрастно оценят подобные действия украинской армии. Молчание же с их стороны, подчеркнула Захарова, сделает их пособниками преступления.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 11 января стала одной из самых сильных с начала спецоперации. Он уточнил, что украинская армия нанесла удары по максимальному числу гражданских объектов.

В ночь на 11 января ВСУ атаковали Воронеж дронами типа «Лютый». Сообщалось, что над городом прогремели около 20 взрывов. Атаку на регион позднее подтвердил глава области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии указали на сигнал Трампа Путину

    В Лондоне захотели похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Подорожает все. За какие товары и услуги россияне будут платить больше в 2026 году

    Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

    Стало известно мнение Трампа о размещении войск в Иране

    Россиянин отсудил у BMW 400 миллионов рублей

    В МИД России пообещали неотвратимое наказание за удары по Воронежской области

    В Конгрессе США потребовали от Украины объяснений в связи с захватом церквей

    Стало известно о создании украинских ракет «Фламинго» по советским технологиям

    Трамп «закурил» сигару на фоне развевающегося флага Кубы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok