12:15, 11 января 2026

В Москве столкнулись автобусы

На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса
Мария Большакова
Мария Большакова

Кадр: Telegram-канал «112»

В Москве столкнулись два рейсовых автобуса. О происшествии сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на Дмитровском шоссе. По данным издания, автобус, следующий по маршруту 591, въехал в заднюю часть электробуса. От столкновения у автобуса разбились фары и лобовое стекло, у обоих транспортных средств повредились кузовы.

По данным агентства «Москва», сославшегося на заявление пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в результате ДТП пострадали два человека. Telegram-канал «ЧП 360» утверждает, что пострадавших было трое — две женщины и подросток. Несовершеннолетнего пассажира и одну пострадавшую госпитализировали.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и фура. Сообщалось, что в автобусе находились 12 пассажиров.

