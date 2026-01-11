В Москве столкнулись автобусы

На Дмитровском шоссе в Москве столкнулись два рейсовых автобуса

В Москве столкнулись два рейсовых автобуса. О происшествии сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что авария произошла на Дмитровском шоссе. По данным издания, автобус, следующий по маршруту 591, въехал в заднюю часть электробуса. От столкновения у автобуса разбились фары и лобовое стекло, у обоих транспортных средств повредились кузовы.

По данным агентства «Москва», сославшегося на заявление пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в результате ДТП пострадали два человека. Telegram-канал «ЧП 360» утверждает, что пострадавших было трое — две женщины и подросток. Несовершеннолетнего пассажира и одну пострадавшую госпитализировали.

