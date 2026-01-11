Реклама

В России описали план действий мошенников при попытке присвоить чужую квартиру

Депутат Гаврилов: Мошенники усиливают давление, если у квартиры один собственник
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

Со временем у жилья остается один собственник, который подписывает все сам и редко советуется с семьей по бытовым вопросам, и для мошенников это удобная точка входа, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат рассказал. что когда у квартиры один владелец, согласие других собственников не требуется, а близкие узнают о происходящем уже после разговора или визита. Дальше преступники в ходе общения проверяют несколько вещей: живет ли человек один, есть ли активные родственники рядом, кто держит документы и банковские приложения, насколько быстро удается склонить к срочному решению, добавил он.

«Когда выясняется, что квартира единственная и другого жилья нет, давление усиливается: обещают "защитить", торопят, подталкивают к подписи или к деньгам, потому что ставка для владельца максимальная, а для мошенника это шанс довести схему до конца. Включается отбор по быту. Пожилые люди клеят объявления и оставляют телефоны, сами охотно рассказывают соседям, как у них выходит дешевле по ЖКХ, что дети зарегистрированы отдельно, а квартира оформлена только на них», — рассказал парламентарий.

Также, по его словам, в районах, где жилье дорогое, такие разговоры быстро разносятся. Почти в каждом доме находится свой осведомитель, который пересказывает подобные детали дальше, предупредил депутат. Объявления на доске у подъезда «продам сервиз», телефон в бумажке про ремонт, запись на услуги через соседей, разговоры с консьержем, участием в домовых чатах, просьбой «подскажите мастера», объяснил Гаврилов.

«Кто-то сдает комнату или пускает помощника по хозяйству, кто-то ищет сиделку. В таких точках входа проще всего начать общение и постепенно узнать главное: человек живет один, жилье единственное, дети далеко и появляться часто не будут. Отсюда берутся истории, когда контакт начинается с мелочи, а заканчивается потерей квартиры. Но самый опасный слой схем связан с «доброжелателями», которые годами входят в доверие», — рассказал парламентарий.

В реальности под видом ухода могут подсунуть доверенность на распоряжение имуществом или сделку, где смысл спрятан за юридическими словами.

Сергей ГавриловДепутат

«Второй ход еще тише: под предлогом кредита на лечение, помощи родственнику или закрытия долга человека подводят к займу с обеспечением, и квартира вдруг начинает жить по логике обязательств, суда и взыскания. На этом фоне телефонные легенды про "проверку доверенности" или "спасение денег" работают как разогрев: человека ставят в режим срочности, он хватается за первое обещание защиты и делает шаги, которые сам бы месяц назад назвал безумием. Итог почти всегда строится на одной вещи: подпись пожилого собственника, оставленная в момент давления или доверия», — предупредил депутат.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами, объявления о сдаче которых размещают на популярных сервисах.

