11:13, 11 января 2026Мир

В сенате США предрекли конец «длительного кошмара» в Иране

Сенатор Грэм: Длительный кошмар в Иране скоро завершится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

@NiohBerg

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на своей странице в социальной сети X заявил, что «длительный кошмар» в Иране скоро завершится.

«Ваш длительный кошмар скоро закончится. Ваше мужество и решимость положить конец угнетению заметил президент США и все, кто любит свободу», — написал Грэм.

Сенатор отметил, что протестующие должны победить аятоллу Али Хаменеи.

Ранее The Wall Street Journal сообщила о предварительном обсуждении администрацией президента Дональда Трампа возможного удара США по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений.

