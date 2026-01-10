Реклама

В администрации Трампа обсудили возможный удар по Ирану

Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

В администрации президента США Дональда Трампа прошли предварительные обсуждения возможного удара по Ирану, если это потребуется для реализации его предупреждений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, среди вариантов рассматривался масштабный авиаудар по ряду иранских военных объектов.

При этом источники WSJ уточняют, что единого решения нет и на данный момент не зафиксировано переброски войск или военной техники.

Ранее Дональд Трамп охарактеризовал обстановку в Иране как крайне сложную. По его словам, власти страны утратили контроль над некоторыми городами, хотя еще несколько недель назад трудно было себе представить такое развитие событий. Он также еще раз подчеркнул, что в случае проявления насилия в адрес протестующих Соединенные Штаты будут жестко реагировать.

