Экономика
09:39, 11 января 2026Экономика

В санкциях Евросоюза против США не увидели смысла

Клишас: Первый пакет антиамериканских санкций ЕС будет бессмысленным
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: lifeforstock / Designed by freepik

Член Совета Федерации Андрей Клишас высказался о планах Европейского союза (ЕС) принять первый пакет санкций против США. Данную точку зрения сенатор опубликовал в Telegram-канале.

Он заявил об ожидании первого пакета антиамериканских рестрикций ЕС, который окажется таким же бессмысленным, «как и 101-й антироссийский».

По информации Telegraph, Евросоюз введет санкции против американских компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Google, Microsoft и X, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. Кроме того, ограничительные меры могут распространиться на американские банки и финансовые фирмы. Крайней мерой будет удаление американских военных, дислоцирующихся в настоящее время на базах в Европе.

В свою очередь, Financial Times сообщила, что Европа не располагает планом по предотвращению захвата Гренландии США.

