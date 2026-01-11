В США начали искать «очень умных» и непредсказуемых потерявшихся обезьян

NBC News: В Сент-Луисе ищут «очень умных» и непредсказуемых потерявшихся обезьян

В Сент-Луисе, американский штат Миссури, ищут «очень умных» и непредсказуемых потерявшихся обезьян. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Речь идет о верветских обезьянах. Департамент здравоохранения штата подтвердил, что приматы находятся в парке О'Фаллон или в его окрестностях.

Сначала сообщалось о четырех обезьянах, но впоследствии департамент заявил, что «в настоящее время не может подтвердить точное количество, а лишь то, что их больше одной».

По данным телеканала, неизвестно, когда животные пропали и откуда они взялись. В четверг, 8 января, в парк был направлен сотрудник Департамента здравоохранения по уходу за животными, который пытался их найти, однако успехом это не увенчалось. На следующий день территорию патрулировали другие сотрудники, которым также не удалось найти обезьян.

Уточняется, что владеть экзотическими животными в Сент-Луисе запрещено городским постановлением.

Ранее сообщалось, что собака привела отдыхавшего на охоте полицейского к хозяину, который потерялся в лесу вблизи американского города Манчестер, штат Нью-Джерси.