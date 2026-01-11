Великобритании и Франции предсказали войну с Россией

Сийярто: Лондон и Париж начнут войну с Москвой, если направят солдат на Украину

Если Франция и Великобритания отправят своих военнослужащих на Украину, то это развяжет войну с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, европейские лидеры утратили здравый смысл и исповедуют военный фанатизм. Он напомнил, что в Париже обнародовали заявление о том, что две европейские ядерные державы решили отправить войска на Украину.

«По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны», — констатировал Сийярто.

Он заверил, что Будапешт собирается предотвратить реализацию таких планов.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон встретился с высшим военным руководством и главами парламентских партий республики, на которой обсудил с ними идею об отправке военных на Украину в рамках инициативы так называемой «коалиции желающих». Речь может идти якобы о включении шести тысяч военных в состав международного контингента из 10 тысяч человек с участием сил Великобритании.