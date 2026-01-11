Юрист предупредил об угрозе Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

Адвокат Жорин: Затягивание передачи квартиры грозит Долиной уголовным делом

Адвокат по семейным и гражданским делам Сергей Жорин заявил в беседе с Woman.ru, что затягивание исполнения решения суда о передаче элитной квартиры в Хамовниках Полине Лурье может сильно ударить по певице Ларисе Долиной.

Юрист пояснил, что в случае неисполнения судебного решения и причинения Лурье убытков, она вправе потребовать их компенсации с Долиной.

Кроме того, он отметил, что при начале исполнительного производства и установлении судебным приставом факта умышленного уклонения от исполнения решения суда может наступить уголовная ответственность, подчеркнув, что пренебрежение вступившим в законную силу судебным актом чревато серьезными рисками. В то же время специалист высказал сомнение в том, что обстоятельства сложатся столь опасно для Долиной.

Ранее сообщалось, что Долина улетела на отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой в один из лучших отелей ОАЭ. Сроки завершения отпуска пока остаются неизвестными. Первый концерт певицы в новом 2026 году запланирован на 27 января в баре Petter. Обещанное освобождение квартиры должно состояться до 20 числа.