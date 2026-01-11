Пленный боец ВСУ Лях нашел способ закончить украинский конфликт за сутки

Конфликт на Украине можно было бы закончить за сутки, если бы депутаты Верховной Рады побывали на передовой и увидели всю безнадежность положения украинских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лях.

«Я думаю, депутатам Рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Красноармейске (украинское название — Покровск). Я думаю, войны бы скоро закончилась. В течение суток даже», — сказал Лях.

По словам бойца, после мобилизации во время прохождения базовой общевойсковой подготовки он решил воспользоваться случаем и отсрочить свою отправку на фронт, пройдя отбор на сержантский курс. Через три года службы он был прикомандирован к 68-й егерской бригаде ВСУ, но на деле попал в 425-й штурмовой полк «Скала», который отправили в район Красноармейска. Там украинские военные попали в окружение.

«Два месяца я просидел в доме в закрепе. Эти два месяца — это полный ужас: постоянно скиды, сбросы. Я фактически сразу понял, что мы в окружении. Помощи нет, продуктов мало. И вообще, страшно там. Только вычислили, что ты в здании — от здания камня на камне не остается», — поделился Лях.

После того как российские военнослужащие появились в городе, Лях и его сослуживцы решили сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что решение командования ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту среди наемников.