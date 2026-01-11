Реклама

11:29, 11 января 2026

Пленный украинский военный назвал способ закончить конфликт за сутки

Пленный боец ВСУ Лях нашел способ закончить украинский конфликт за сутки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Конфликт на Украине можно было бы закончить за сутки, если бы депутаты Верховной Рады побывали на передовой и увидели всю безнадежность положения украинских военных. Об этом в беседе с ТАСС заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лях.

«Я думаю, депутатам Рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Красноармейске (украинское название — Покровск). Я думаю, войны бы скоро закончилась. В течение суток даже», — сказал Лях.

По словам бойца, после мобилизации во время прохождения базовой общевойсковой подготовки он решил воспользоваться случаем и отсрочить свою отправку на фронт, пройдя отбор на сержантский курс. Через три года службы он был прикомандирован к 68-й егерской бригаде ВСУ, но на деле попал в 425-й штурмовой полк «Скала», который отправили в район Красноармейска. Там украинские военные попали в окружение.

«Два месяца я просидел в доме в закрепе. Эти два месяца — это полный ужас: постоянно скиды, сбросы. Я фактически сразу понял, что мы в окружении. Помощи нет, продуктов мало. И вообще, страшно там. Только вычислили, что ты в здании — от здания камня на камне не остается», — поделился Лях.

После того как российские военнослужащие появились в городе, Лях и его сослуживцы решили сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что решение командования ВСУ перевести бойцов иностранного легиона в штурмовые подразделения привело к бунту среди наемников.

