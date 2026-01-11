Реклама

Защита Елены Блиновской обжаловала приговор

Защита блогерши Блиновской обжаловала ее приговор
Александра Лисица
Адвокат Наталия Сальникова рассказала, что защита блогерши Елены Блиновской обжаловала ее приговор в кассационном суде. Адвоката цитирует РИА Новости.

По словам Сальниковой, жалобу сторона Блиновской подала еще в декабре 2025 года.

Блогерша была задержана в апреле 2023 года. Ее приговорили к 4,5 годам колонии за неуплату налогов при реализации своего «марафона желаний». С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла уже больше половины срока. Она просила отсрочку от отбывания наказания, но суд ей отказал.

Ранее были раскрыты условия пребывания Блиновской в колонии во Владимирской области.

