06:01, 12 января 2026

103-летняя долгожительница назвала секрет долголетия

103-летняя американка назвала вязание способом продолжать жить
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Wirestock / Freepik

103-летняя американка отметила юбилей вязанием шапок для соседских детей. Об этом сообщает Life 5 News.

Руби Гринвуд родилась в 1922 году в Вермонте, США. Она выросла на ферме и с юных лет работала, а позже вместе с мужем управляла компанией по продаже строительных материалов. Долгожительница связывает свое долголетие с трудолюбием и отсутствием вредных привычек.

На вопрос о главном секрете долгой жизни она ответила: «Я никогда не пила и не курила. Не знаю, связано ли с это с моим возрастом». Она также назвала свое главное занятие — вязание шапочек для малышей — способом «продолжать жить и идти вперед». Готовые изделия она раздает детям в местной церкви, прихожанкой которой является уже 70 лет. «Я рада, что кто-то может их носить», — говорит Гринвуд.

Долгожительница связала уже около 226 шапок, на каждую у нее уходит примерно два дня. Для нее это не только хобби, но и способ приносить пользу. Ей нравится наблюдать, как малыши носят ее подарки.

На вопрос, боится ли она смерти, Гринвуд отвечает, что не испытывает страха, но опускать руки не собирается. «Мне не нравится сдаваться», — подчеркнула она.

Ранее победившая рак груди 106-летняя жительница Великобритании раскрыла секрет долголетия. По ее словам, он заключается в повторении самого простого действия.

