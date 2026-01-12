Реклама

Из жизни
16:14, 12 января 2026

71-летняя женщина нашла любовь в доме престарелых

В США 71-летняя женщина вышла замуж в доме престарелых
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: LEX18

В США 71-летняя Бренда Маллинс нашла нового мужа в доме престарелых. Об этом пишет Lex 18.

Во время пандемии вируса COVID-19 Маллинс потеряла супруга, с которым была вместе 48 лет. Она тяжело переживала утрату, и ей посоветовали посещать встречи в доме престарелых округа Монтгомери. Там в 2023 году женщина и познакомилась с 74-летним Бобом Вагонером.

По словам Маллинс, их сблизило горе. Вагонер не так давно потерял мать и тоже скорбел. Сначала они играли в карты, потом начали вместе ходить на обед. Вскоре почти все жители дома престарелых заметили их расположение друг к другу и стали выражать надежды, что они сойдутся. «Постепенно сближаться с человеком было прекрасно... как будто ты снова подросток, нервничаешь, надеешься, что все получится», — описал свои чувства Вагонер.

Изначально Маллинс и Вагонер не планировали свадьбу, но мужчина все-таки решился и сделал ей предложение. Сначала она ответила, что еще не готова к новому браку, но изменила решение в декабре 2025 года. Вскоре пара сыграла свадьбу и теперь планирует медовый месяц. Молодожены хотят провести его на озере весной.

Ранее сообщалось, что жительница США Джанет Фонтейн впервые вышла замуж в 76 лет. «Свадьба в пожилом возрасте — это напоминание о том, какой быстротечной может быть жизнь», — отметила она.

    Обсудить
