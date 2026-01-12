Ахматовец написал книгу о спецназе и его командире. Что он рассказал об Апти Алаудинове?

Российский писатель Игорь Молотов (Садовников) заключил контракт со спецназом «Ахмат», чтобы написать книгу о подразделении и его командире, генерал-лейтенанте Апти Алаудинове. В произведении он рассказал о жизни, боевом пути и религиозно-философских взглядах главы «Ахмата», который неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих оценок резонансным событиям и комментариев касательно скандалов с участием бойцов подразделения и жителей Чечни.

Алаудинов вооружил спецназ «Ахмат» украинскими трофеями

Как сообщил Молотову сам Алаудинов, он отправился в зону специальной военной операции (СВО) после звонка в Чечню, когда близкие рассказали ему о потерях среди чеченцев. Ради участия в боевых действиях Алаудинов оставил жизнь московского «пенсионера» и работу в неназванном фонде, куда он устроился после увольнения с поста главы полиции Чечни.

Перед отъездом Алаудинов, как утверждается, поговорил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, и тот признался генералу, что не может достойно вооружить его и людей, вызвавшихся ехать на СВО вместе с ним — все подходящее вооружение уже было передано другим добровольцам.

Апти Алаудинов (крайний справа) с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (по центру) Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В итоге будущему главе спецназа досталась слишком большая каска и слишком тяжелый бронежилет, и лишь после первых боевых столкновений ахматовцы получили достойное снаряжение — это были украинские трофеи.

Алаудинов лично ходил в штурм, спас Курск и всю Россию

Автор книги Игорь Молотов, рассказал, что Апти Алаудинов — несмотря на высокое звание — лично принимал участие в боевых действиях: ходил в штурм, ободрял и поднимал в бой дрогнувшие и «давшие заднюю» подразделения, лично заезжал на БТР в штурмуемый населенный пункт.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Также сам генерал сообщил, что если бы не его вмешательство в ситуацию в приграничье, которое он совершил по собственной инициативе и без приказа, украинские войска захватили бы не только Курскую атомную электростанцию, но и столицу региона.

Если бы я по разговору с нашим товарищем не понял, что тут происходит, не приехал бы без приказа по собственному решению и желанию, то вопрос однозначный — Курск был бы взят Апти Алаудинов отрывок из книги «Ахмат сила. Священная война Апти Алаудинова»

Молотов добавляет, что посты Алаудинова в соцсетях уберегли Россию от массовых беспорядков из-за ситуации в приграничье.

Алаудинов объединил россиян в войско Иисуса ради джихада

Командир «Ахмата» считает, что его подразделение является «войском Иисуса», ведущее священную войну, джихад, против сил сатаны-даджаля (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Он убежден, что тьме присягнула не только Украина, но и Израиль.

В книге Молотова приводятся пророчества, по которым христиане и мусульмане объединятся ради военных действий, и это станет признаком скорого второго пришествия Иисуса. Также, по мнению Алаудинова, православные и мусульмане верят в одного Бога, а различия между двумя верованиями несущественны.

Православные священники не принимают духовные убеждения Алаудинова и отмечают, что генерал не упоминает существенный момент: по исламу при Втором Пришествии Иисуса тот якобы уничтожит все кресты, а христиане перестанут платить налог для иноверцев, что возможно лишь при принятии ими этой религии. Официальная позиция Московской патриархии также заключается в том, что Аллах Корана не тождественен Богу Библии.

Воспевающую Алаудинова книгу встретили со смехом

Герой книги Молотова Апти Алаудинов репостил в канал рецензии на произведение, и все опубликованные им отзывы были положительными. «Читая книгу, постоянно ловил себя на мысли, что в голове крутится стихотворение Игоря Караулова, где есть строка: "Я люблю кадыровских чеченцев"», — говорится в одном из них. «Молотову удалось создать образ народного генерала, который не отсиживается в штабе, готов пожертвовать собой ради страны и великой цели», — утверждает автор другого отзыва.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Однако ветеран спецоперации и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев встретил книгу со смехом.

Она интересна не сама по себе, а как плохой образец пропаганды и персонального позиционирования Апти Алаудинова как генерала на СВО (...) Сначала у меня был дискомфорт, но потом [это] чувство сменилось на улыбку, а иногда [я] срывался в гомерический смех», Павел Губарев

Автора книги про Алаудинова считают «Прометеем фашизма»

Игорь Молотов — автор биографических книг про националистическое общество «Память» и террориста Карлоса Шакала, которого он считает своим другом. Также Молотов вместе с Салманом Севером (настоящее имя — Максим Байдак, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был соавтором посвященного Бенито Муссолини и Адольфу Гитлеру сборника «Сабля ислама» в котором декларировалась необходимость «культурного холокоста».

Игорь Молотов (слева) Фото: группа Игоря Молотова во «ВКонтакте»

В предисловии к книге Молотова об обществе «Память» экстремист Салман Север называл автора своим другом и «неудержимым Прометеем позднесоветского фашизма». Публично Молотов не открещивался от подобных эпитетов.