Силовые структуры
17:27, 12 января 2026Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался нападением на участника СВО в ночном клубе

Глава СК запросил доклад по делу об избиении участника СВО из Башкирии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении участника специальной военной операции (СВО) в ночном клубе в Башкирии. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, речь идет о нападении на участника СВО, произошедшем в январе этого года в ночном клубе в Кумертау. Тогда шестеро мужчин сильно избили военного и отобрали его личные вещи.

По информации ufa.1, пострадавший рассказал, что к нападению на него причастен новый «смотрящий за Кумертау». По его словам, ему сломали четыре поясничных ребра.

Ранее сообщалось, военнослужащий записал видеообращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

