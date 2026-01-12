Бастрыкин заинтересовался нападением на участника СВО в ночном клубе

Глава СК запросил доклад по делу об избиении участника СВО из Башкирии

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении участника специальной военной операции (СВО) в ночном клубе в Башкирии. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, речь идет о нападении на участника СВО, произошедшем в январе этого года в ночном клубе в Кумертау. Тогда шестеро мужчин сильно избили военного и отобрали его личные вещи.

По информации ufa.1, пострадавший рассказал, что к нападению на него причастен новый «смотрящий за Кумертау». По его словам, ему сломали четыре поясничных ребра.

Ранее сообщалось, военнослужащий записал видеообращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.