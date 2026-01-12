Бастрыкин заинтересовался нападением на участника СВО в ночном клубе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении участника специальной военной операции (СВО) в ночном клубе в Башкирии. Об этом сообщает «МК».
По данным издания, речь идет о нападении на участника СВО, произошедшем в январе этого года в ночном клубе в Кумертау. Тогда шестеро мужчин сильно избили военного и отобрали его личные вещи.
По информации ufa.1, пострадавший рассказал, что к нападению на него причастен новый «смотрящий за Кумертау». По его словам, ему сломали четыре поясничных ребра.
Ранее сообщалось, военнослужащий записал видеообращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.